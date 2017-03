Allg. Zeitung Mainz: Zwiegespalten / Kommentar zu den Auftritten türkischer Politik / Von Christian Matz

Mainz (ots) - Die Niederlande machen Deutschland vor, wie mit denWahlkampfauftritten türkischer Minister umzugehen ist. Dies ist dienaheliegende, die scheinbar einfache Erkenntnis aus diesemWochenende. Wer für ein autoritäres Regime wirbt, aber demokratischeRegierungen als Nazis und Faschisten beschimpft, missbraucht seineRedefreiheit und muss die Konsequenzen dafür tragen - richtig so.Dennoch kann die Frage, ob auch hierzulande die Auftritte gestopptwerden sollten, nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantwortetwerden. Das Problem ist dann doch etwas komplexer, als es dieVereinfacher auf beiden Seiten glauben machen wollen. Vor allem: Wosoll das alles noch hinführen? Abseits der verbalen Ausfälle undVergeltungsphantasien kann weder der Türkei noch den EU-Ländern aneiner weiteren Eskalation gelegen sein. Dazu muss man nicht malständig auf das Flüchtlingsabkommen verweisen. Die Türkei ist einNato-Partnerland, Millionen Türken leben und arbeiten in Westeuropa,sie sind ein wichtiger Teil der Gesellschaften. Und: Sie sind inihrer Einstellung zu Erdogan zwiegespalten; der einzige, dem dieAbsage der Wahlkampfauftritte kurzfristig hilft, ist deshalb deroberste Wahlkämpfer selbst. Erdogan kann sich und seine Türkei alsOpfer des bösen Westens inszenieren - und seine abgewiesenen Ministerals Märtyrer. Das bringt wichtige, möglicherweise entscheidendeWählerstimmen.Nach der von Erdogan und seinen Ministern gezielt herbeigeführtenKonfrontation mit den Niederlanden - dort ist ebenfalls Wahlkampf,ein Geschenk für Erdogan - ist nun Gelassenheit und Vernunft gefragt,auch wenn dies zunächst als naiver Wunsch erscheinen mag. Dazu gehörtdie Einsicht, dass die Auftritte türkischer Minister nichtgrundsätzlich verboten sind, weil die Meinungsfreiheit eben auch fürausländische Politiker gilt. Aber dass sie, je nach Beurteilung deskonkreten Falls, verboten werden können, dies steht außer Frage.Darauf hat auch das Bundesverfassungsgericht gerade ausdrücklichhingewiesen. Im Falle eines solchen Verbots darf sich dieBundesregierung dann auch nicht wegducken, sie muss - genauso wie esdie niederländische Regierung getan hat - eine Entscheidung aufoberster Ebene treffen, ob sie einen türkischen Politiker ins Landlassen will oder nicht. Ein Kriterium dabei: Wer Deutschlandfortwährend beleidigt, bedroht und die Meinungsfreiheit hierzulandenutzen will, um sie zu Hause in der Türkei abzuschaffen, muss draußenbleiben. Nach diesen Maßstäben hat zumindest Recep Tayyip Erdoganderzeit hier nichts zu suchen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485890online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell