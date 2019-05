Allg. Zeitung Mainz: Zwei Achs / Friedrich Roeingh zu Merkel in Harvard

Mainz (ots) - Ach, wenn sich Angela Merkel doch nicht nur inHarvard, nicht nur im Ausland so mitreißend vermitteln könnte. Wasfür eine Diskrepanz zwischen der Weltpolitikerin, die in denVereinigten Staaten so geschätzt ist wie in China, in Europa so wiein Afrika, und der Kanzlerin der Deutschen, die sich in ihren vierLegislaturperioden stets zu wenig zu erklären vermochte. Nein, esgibt aktuell niemanden in politischer Verantwortung, der in der Weltein solches Ansehen genießen würde. In ihrer Heimat dagegen hat esMerkel über das Wegräumen ihrer politischen Gegner und über ihrGeschick in den vielen europäischen und internationalen Krisen hinausnie geschafft, ihre Politik hinreichend zu erläutern. Vor allem nichtihre abrupten Schwenks. Nicht ihre gesellschaftspolitischenÖffnungen. Nicht die Aufnahme hunderttausender Flüchtlinge und nochweniger die später unausweichliche Schließung der Grenzen zurBegrenzung der Flüchtlingsströme. Ach, wenn doch nur jemand in Sichtwäre, der Deutschland in der Welt so überzeugend vertreten könnte wiediese Kanzlerin. Natürlich war auch Merkel zu Beginn ihrerKanzlerschaft nicht die Weltpolitikerin, die auch das Amt aus ihrgemacht hat. Aber ihre designierte Nachfolgerin tut zur Zeit allesdafür, die Zweifel zu nähren, ein gewisses Format je erreichen zukönnen. Uneitelkeit als Grundtugend reicht für einen solchen Wegjedenfalls nicht aus. Im Gegensatz zu der Angela Merkel von 2005wirkt Annegret Kramp-Karrenbauer heute irgendwie unzeitgemäß. Undihre Partei scheint das zu merken.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell