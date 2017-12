Allg. Zeitung Mainz: Im Zirkus / Kommentar zum Anschlag auf den BVB-Bus / Von Christian Matz

Mainz (ots) - Der Prozess um den Bombenanschlag auf den DortmunderMannschaftsbus ist beispiellos in der deutschen Kriminalgeschichte.Dass ein Täter offenbar den Plan fasst, mit einem Anschlag denBörsenwert eines Fußballvereins abstürzen zu lassen, um sich daran zubereichern - hätte ein Drehbuchschreiber diese Geschichte erfunden,er wäre als unglaubwürdig abgetan worden. So aber müssen die Richterin die Gedankenwelt eines mutmaßlich gewitzten, abergemeingefährlichen Angeklagten eintauchen, dem vorgeworfen wird, denTod von 28 Menschen in Kauf zu nehmen für die vergleichsweiselächerliche "Gewinnerwartung" von einer halben Million Euro. Über diestrafrechtliche Bedeutung hinaus hat der Fall noch eine weitereDimension: Die Frage nämlich, wie weit wir den Zirkus Profifußballtreiben wollen, und was wir dabei den Artisten in der Manegeabverlangen. Nur einen Tag nach dem Anschlag mussten die DortmunderSpieler wieder ran, um das Champions-League-Spiel nachzuholen. Obwohlsie ganz sicher nicht den Kopf dafür frei hatten. Verständlich wirddiese Entscheidung nur, wenn man die Begleitumstände betrachtet:Zunächst glaubte man an einen islamistischen Anschlag; es ging darum,mit der schnellen Neuansetzung auch als Gesellschaft ein Zeichen zusetzen. Doch mit mehr Abstand, und mit mehr Kenntnis darüber, wieknapp die Mannschaft dem Tod entgangen ist, muss man zu dem Schlusskommen: Die Entscheidung war falsch. Die Spieler hätten mehr Zeitgebraucht, das Erlebte zu verarbeiten, und auch dem ZirkusProfifußball hätte es gut getan, einmal innezuhalten. So aber kamwenigstens die Uefa auf ihre Kosten - welche psychischen Spätfolgendie Spieler davontragen, spielt in dieser Rechnung nur eineuntergeordnete Rolle.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell