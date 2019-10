Allg. Zeitung Mainz: Zerreißprobe / Kommentar von Reinhard Breidenbach zur SPD

Mainz (ots) - Die SPD lebe, verkündet ihr Generalsekretär LarsKlingbeil. Das wollen wir, im Sinne der deutschen Politiklandschaft,hoffen. Klingbeils Wort in Gottes Ohr. Aber es bleibt bitterhart fürdie Sozialdemokraten - was für sich genommen nicht zwingend schlimmsein muss für die Partei, denn sie sorgt von jeher durch eindeutliches Maß an Masochismus für Aufsehen. Oft ist es auch so, dasssie Gutes will, aber das Gegenteil bewirkt. Symptomatisch der FallAndrea Nahles. Die war eine sehr gute Ministerin, als Vorsitzendeaber offenkundig die falsche Frau am falschen Ort zur falschen Zeit.Und in einem solchen Fall geht die SPD mit Führungspersonalnachgerade radikal um. Bezeichnend dann zusätzlich ein relativkleines Faktum am Rande: Joe Weingarten, Nahles' potenziellerParlaments-Nachrücker, sagt, unter den Flüchtlingen gebe es"Gesindel". Er ist damit bei den Genossinnen und Genossen - absolutzu Recht - schon unten durch, noch ehe er das Bundestagsplenum zumersten Mal betreten hat. Nahles kann nichts dafür, dass er ihrnachfolgen soll, aber, um es in der Fußballersprache zu formulieren:Zuerst hatte sie kein Glück, und nun kommt auch noch Pech hinzu. DiePartei steckt in einem Elend, einem Richtungsdilemma sondergleichen.Raus aus der GroKo, ein knallharter Linksschwenk, wie ihn sich auchdie kommissarische Vorsitzende Malu Dreyer vorstellen kann? RichtungRot-Grün-Rot wie in Bremen? Das würde die Partei vielleichtzerreißen, denn Bremen ist nicht die Republik. Vom neuen Führungsduo,wer immer es sei, wird ganz schlicht nur eines erwartet: Wunder zuvollbringen. Wunder gibt es manchmal. Aber nur mit ganz viel Glück.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell