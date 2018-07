Allg. Zeitung Mainz: Zeit fürs Urteil / Kommentar von Reinhard Breidenbach zu Beate Zschäpe

Mainz (ots) - Sehr bemerkenswert, wie sich die Angeklagte Zschäpein ihrem Schlusswort geäußert hat. So ganz anders als in mehr alsfünf Jahren Prozess zuvor. Aufrichtiges Mitgefühl habe sie mit denHinterbliebenen der Opfer, versichert sie. Und mit rechtsradikalemGedankengut habe sie unwiderruflich abgeschlossen. Und Verantwortungwolle sie übernehmen. Das Problem ist nur: Ist das wirklichglaubwürdig? Meint Zschäpe das tatsächlich so - oder sind es nurKrokodilstränen, ist es nur Taktik, um der schwersten Strafe zuentgehen, die ihr droht: Lebenslänglich mit Feststellung derbesonderen Schwere der Schuld und anschließenderSicherungsverwahrung? Zschäpe hat jedes Recht, zu taktieren und zulügen. So bestimmt es das Gesetz, und das ist richtig so. JederAngeklagte hat enorm viel zu verlieren, ihm muss seine Schuldnachgewiesen werden, er braucht nicht seine Unschuld zu beweisen.Freilich müssen Angeklagte nicht lügen. Wenn sie die Wahrheit sagen,hat das meist positive Konsequenzen für sie. Nicht verschwiegenwerden soll allerdings: Nicht selten erreichen Angeklagte mitAbstreiten und Lügen auch, dass sie in Freiheit bleiben. Aberschuldig bleiben sie dann doch ihr Leben lang, und ob sie damit gutleben können, ist sehr die Frage. Das Gericht muss beurteilen, obZschäpe bei ihrem letzten Wort gelogen hat. Das Gericht hatglücklicherweise das allerletzte Wort. Manches spricht dafür, dassdie Angeklagte bloß taktiert hat. Dilettantisch, fast kindisch istZschäpes Appell an die Richter, sich nicht von politischem Druckbeeinflussen zu lassen. Aber das werden sie ihr nicht negativanlasten. Das nicht.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWerner WenzelLeiter NewspoolTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell