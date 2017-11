Allg. Zeitung Mainz: Zahltag / Kommentar zum Schlecker-Urteil / Von Frank Schmidt-Wyk

Mainz (ots) - Für die rund 25 000 Schleckerfrauen, die vor fünfJahren über Nacht ihren Job verloren, ist das Urteil gegen denfrüheren Drogerieunternehmer Anton Schlecker wohl allenfalls spätesymbolische Genugtuung. Aus Sicht des 73-jährigen Vaters undGeschäftsmanns dürfte der Richterspruch trotz Bewährung einerHöchststrafe nahekommen: Tochter und Sohn müssen - vorbehaltlicheiner Revision - in Haft, er selbst wurde des vorsätzlichen Bankrottsschuldig gesprochen. In familiärer wie in unternehmerischer Hinsichtsteht der einstige Drogeriekönig vor den Trümmern seines Lebenswerks.Eingebrockt hat ihm das niemand anders als er selbst: Selbstherrlichund beratungsresistent fuhr er das schwäbische Familienunternehmenkonsequent vor die Wand und wollte es bis zum Schluss nicht malwahrhaben. Er habe stets an das Überleben des Konzerns geglaubt,beteuerte er vor Gericht. Prozesstaktik? Eher ein Fall beinahepathologischer Autosuggestion, wie er sich schlüssig in dasGesamtbild der Persönlichkeit Anton Schleckers fügt. Begünstigt wurdedie Hybris an der Konzernspitze durch das deutsche Unternehmensrecht:Als eingetragener Kaufmann musste Schlecker auf keine Berater hören,keine Bilanzen vorlegen, den Angestellten keine Mitbestimmungsrechteeinräumen. Die Kehrseite: Er haftet uneingeschränkt mit seinemPrivatvermögen. Dem hat sich Schlecker mit Tricksereien zu entziehenversucht, doch nun bekommt er die saftige Rechnung für seineUnternehmensführung der einsamen Entscheidungen präsentiert. DieUrteilsverkündung in Stuttgart war nicht der letzte Zahltag.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell