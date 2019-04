Allg. Zeitung Mainz: Widerspruch / Mario Thurnes zur Bundeswehr

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) - Die SPD hat sämtliche militärischen Einsätze derNachkriegszeit mitgetragen. Sie hat "Ja" gesagt, wenn Soldaten insAusland geschickt wurden. Um es bewusst pathetisch auszudrücken: Wenndiese für uns ihr Leben riskiert haben. Die gleichen Soldaten dürfenkünftig nicht mehr an Berliner Schulen für ihren Beruf werben. Sowill es zumindest die dortige SPD. Das beste Argument lautet noch:Was THWoder Rotes Kreuz nicht in Anspruch nähmen, solle auch anderenInstitutionen nicht gewährt werden. Wobei die Bundeswehr eben keinenormale Einrichtung ist. Es sind Menschen, die ihr Leben riskieren,um unsere Interessen im Ausland wahrzunehmen. Darüber, wann dieBundeswehr das tut und was unsere Interessen sind, bestimmendemokratisch und rechtsstaatlich gewählte Vertreter. Das krudesteArgument, warum die Bundeswehr nicht an Schulen werben soll, lautet:"Für Töten und Sterben macht man keine Werbung." So steht estatsächlich im Antrag. In einem Antrag jener SPD, derenBundestagsabgeordnete immer wieder Soldaten ins Ausland geschickthaben. Zum Töten und Sterben, wie zumindest die Berliner SPD meint.Das klingt nicht nur nach einem immensen inneren Widerspruch - dasist auch einer. Ein Teil der Partei ist dabei, sich von derRealpolitik zu verabschieden. Und zu der gehört auch, dass ein Landeine Armee braucht. Paradox: Die Landesverbände, die sich verstärktvon der Realpolitik verabschieden, wie etwa der bayerische oder derBerliner, bestimmen zunehmend den Ton in der Partei, obwohl sie beiWahlen und in Umfragen besonders krass abschmieren.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell