Allg. Zeitung Mainz: Wer zahlt? / Kommentar zur Geldpolitik / Von Reinhard Breidenbach

Bürger, die zufällig nicht im Besitz eines Diplomsfür Volkswirtschaftslehre sind, werden sich fragen, was die Aufregungsoll und warum das Bundesverfassungsgericht Bauchschmerzen hat. DieEuropäische Zentralbank (EZB) kauft Staatsanleihen auf, um die Zinsenniedrig und die Konjunktur hoch zu halten. Ist doch schön, oder? Aberganz so einfach ist das nicht. Zwar brummt der Motor, vor allem inDeutschland, wobei man stets hinzufügen muss, dass das kleinedeutsche Wirtschaftswunder seit Mitte der 2000er Jahre auch Schrödersharter Agendapolitik und der Lohnzurückhaltung der Arbeitnehmer zuverdanken ist. Bis jetzt hat die EZB ihre Ziele ziemlich erreicht.Allerdings stehen in ihren Büchern infolge des Staatsanleihe-Ankaufszwei Billionen Euro. Die relativ gute Nachricht: Die sind letztlichabgesichert. Die schlechte Nachricht: Letztlich haftet derSteuerzahler dafür. Wie stets. Er muss zahlen, wie sein Name schonsagt, darf aber nicht mitbestimmen, wenn die EZB die Geld- undWirtschaftspolitik diktiert, und nicht mehr die vom Steuerzahlergewählten Regierungen. Und an dieser Stelle setzen nun offenbar dieBedenken des Bundesverfassungsgerichts ein. Zu Recht. Die EU istschon kompliziert genug, da kann es nicht gut sein, wenn die EZB mehroder weniger macht, was sie will. Nicht zuletzt: Deutsche Sparer undLebensversicherungsnehmer werden kalt, um nicht zu sagen: eiskaltenteignet. Das will die EZB mutmaßlich nicht, sie nimmt diesen Effektaber mit ihrer Nullzins-Politik mit bedingtem Vorsatz in Kauf. Ohne,dass sich irgendein Wähler dagegen wehren kann. Ein skandalöser Weg,ein Weg auch, der Aversionen gegen die EU schürt.