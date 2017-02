Allg. Zeitung Mainz: Wegweisen / Frank Schmidt-Wyk zum Raserurteil

Mainz (ots) - Das Berliner Landgericht schreibt Rechtsgeschichte -wenn das gestrige Urteil in einer Revision vor dem Bundesgerichtshofstand hält. Erstmals wurden zwei Teilnehmer eines illegalenAutorennens wegen Mordes verurteilt und damit zu lebenslanger Haft.Bisher ließ die Justiz solche Täter eher glimpflich davon kommen,verurteilte sie allenfalls wegen Straßenverkehrsgefährdung und/oderfahrlässiger Tötung zu vergleichsweise milden Strafen. Genau das warauch die Forderung der Verteidiger im Berliner Prozess. Doch auf dieLogik der Anwälte ließen sich die Richter diesmal nicht ein, ließendie Angeklagten stattdessen die volle Härte des Gesetzes spüren. Dazumusste sich die Kammer vor allem mit zwei juristischen Kernfragenbeschäftigen: Handelten die Täter bedingt vorsätzlich, haben sie alsotödliche Folgen zumindest in Kauf genommen? Und: Liegt eines derMerkmale vor, die die Tötung eines Menschen juristisch als Mordqualifizieren? Beides bejahten die Richter. Eine vertretbareAuffassung: Sich klarzumachen, dass Menschenleben gefährdet, wer imSportwagen mit Tempo 160 durch eine Großstadt brettert - dieseintellektuelle Leistung darf zwei jungen Männern durchaus abverlangtwerden. Eine wegweisende juristische Einschätzung, die zwangsläufigzur Frage führt, ob nach der Logik der Berliner Richter künftig nichtauch skrupellose Raser auf den Autobahnen härter bestraft werdenmüssten. Diejenigen sind gemeint, die dort gerne mal mitGeschwindigkeiten weit jenseits von 200 Stundenkilometern unterwegssind, sich damit ebenso wie die Berliner Täter ihrerReaktionsfähigkeit weitgehend berauben und ihre Autos in kaum nochkontrollierbare Geschosse verwandeln - immer wieder auch mittödlichen Folgen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell