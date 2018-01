Allg. Zeitung Mainz: Wahrheiten / Allgemeine Zeitung Mainz zur Kriminalität unter Asylbewerbern

Mainz (ots) - Auch unbequeme Wahrheiten gehören zu einerVersachlichung der Debatte - und die Debatte um kriminelleJugendliche und junge Asylbewerber bedarf dringend derVersachlichung. Die unbequeme Wahrheit lautet: Während dieJugendkriminalität in der Vergangenheit (entgegen der subjektivenWahrnehmung) deutlich rückläufig war, hat sie mit dem Zuzughunderttausender junger Asylbewerber signifikant zugenommen. "Wiesollte das auch anders sein?", fragen nun diejenigen, die den Befundbis zur Vorlage der niedersächsischen Studie gerne bezweifelt hätten.Und sie haben auch gleich die Erklärungen parat: Junge Männer, diedie Flüchtlingsgruppen dominieren, sind auch in der deutschenBevölkerung straffälliger. Die beengte Unterbringung begünstigtSpannungen und Gewaltausbrüche. Die Kriminalität richtet sich häufiggegen andere Migranten (als sei das weniger schlimm). Asylbewerberaus Nordafrika, die keine Bleibeperspektive haben, sind imDurchschnitt wesentlich gewaltbereiter als Kriegsflüchtlinge. DieserBefund ist einer der entscheidenden. Die Flüchtlingsdebatte, dieimmer noch Freundes- und Familienkreise spaltet, lässt sich nichtentschärfen, wenn endgültig abgelehnte Asylbewerber nicht konsequentabgeschoben werden. Die Erkenntnisse der Kriminalitätsstudiebekräftigen diese Erwartung nur. Wenn Entwicklungsoffensiven helfen,endlich wirkungsvolle Rücknahmeabkommen mit den Maghreb-Staaten zuerreichen, okay. Für alle anderen Flüchtlinge gilt: Wir müssen ihnennoch offensiver vermitteln, dass sie in einem Land Schutz gefundenhaben, in dem Gewalt - auch und gerade gegen Frauen - nicht nurverboten, sondern auch tabu ist.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzKarsten GerberNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell