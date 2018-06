Allg. Zeitung Mainz: Von der Rolle / Kommentar zum WM-Aus für Deutschland / Von Friedrich Roeingh

Mainz (ots) - Das war peinlich. Kein Pech, keine Tragik. Einfachnur peinlich. Keine 90 Minuten. Drei volle Spielzeiten lang. KeinSelbstvertrauen, keine Ideen, kein Aufbäumen. Deutschland blamiertsich bei dieser WM wie in keiner Weltmeisterschaft zuvor. So löstdieses Ausscheiden nicht einmal Anteilnahme aus. Und es scheintsymptomatisch für die aktuelle Verfassung eines Landes zu stehen, dasin mancherlei Hinsicht als unschlagbar galt. Als ehrgeizig undfleißig, ideenreich und stets gut aufgestellt. Als Garant fürStabilität, wenn andere ins Wanken gerieten. Im Fußball, in derWirtschaft, in der Politik. Und wie beim Fußball drängt sich derEindruck auf, als fänden das gar nicht so viele in der Welt besonderstragisch. Dafür steht nicht nur die miserable Verfassung derNationalmannschaft, des fortgejagten Weltmeisters. Dafür steht derDiesel-Betrug des VW-Konzerns, der bis vor Kurzem als unschlagbargeltenden deutschen Autoindustrie. Dafür steht auch dieBundesregierung. Eine Regierung, die wie die Nationalmannschaft auslauter nicht harmonierenden Mannschaftsteilen zusammengesetzt ist.Eine Regierung, die sich international immer mehr und immer stärkerenGegnern gegenüber sieht. Und einer Kanzlerin, die es wie derBundestrainer versäumt hat, rechtzeitig abzutreten. Der Bundestrainerauf dem Zenit seines Erfolges. Die Kanzlerin zu einem Zeitpunkt, alsihr klar werden musste, dass sie auf einmal selbst die Spaltung desLandes und die Spaltung Europas befördert hat. Nur dass der Neuanfangim Fußball leichter fallen wird. Neue Aufbauarbeit, neue Köpfe, neuesSpiel, neues Glück. Und wenn die Achtelfinals überwunden sind, werdenwir uns schon wieder am glänzenden Fußball der anderen erfreuenkönnen - wenn auch nicht mit der gleichen Begeisterung. In Berlindagegen werden wir weiterhin Zeugen einer Regierung in Auflösungsein, die sich vorerst nicht auflösen wird - und deren Auflösung dieKrise nicht auflösen würde. Unsere Gegner in Europa, in Ankara,Moskau und Washington aber werden nicht warten, bis wir uns wiederberappelt haben. Sie lauern nur darauf, Deutschlands Schwächeauszunutzen. Die Krise in Berlin, die Krise des Liberalismus und dieKrise der Weltgemeinschaft sind leider kein Spiel.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell