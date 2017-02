Allg. Zeitung Mainz: Völlig verpufft / Kommentar von Friedrich Roeingh zum NSA-Ausschuss

Mainz (ots) - Streng genommen hat Angela Merkel schon nachBekanntwerden der Snowden-Enthüllungen über die systematischenAusspähungen der Europäer durch die NSA nicht die Wahrheit gesagt:Ausspionieren unter Freuden - das ging schon immer, wäre dienüchterne Erkenntnis gewesen. Solange es Auslandsgeheimdienste gibt,haben diese nie nur nach geheimen Erkenntnissen der Gegner gefahndet,sondern sich auch um Erkenntnisse über - zuweilen nicht ganzzuverlässige - Verbündete bemüht. Trotzdem war Merkels Satz"Ausspionieren unter Freunden - das geht gar nicht" der richtige Satzzur richtigen Zeit. Die Dimension, mit denen die NSA und ihrbritischer Schwesterdienst GCHQ den weltweiten Netzverkehrspeicherten und durchforsteten und dieses wahrscheinlich heute nochtun, war bis dato undenkbar. Das Problem war also nicht Merkels Satz.Schon eher, dass sich hinterher herausstellte, wie auch der deutscheBND befreundete und verbündete Regierungen ausspionierte. DieserSkandal im Skandal hat dann leider schon nach kurzer Zeit die ganzeEnergie des NSA-Untersuchungsausschusses auf innenpolitischeEnthüllungen gerichtet. Mit dem Ergebnis, dass die Datenwut der NSAin fataler Verbindung mit den quasimonopolistischen Netzwerken Googleund Facebook nie richtig aufgearbeitet wurde. So hat die Regierungnie auch nur ernsthaft versucht, angesichts der Snowden-Beweiseeuropaweiten Druck aufzubauen, um die Datenallmacht dieser Krakeneinzuhegen oder gar zu zerschlagen. Dass wir das nicht einmal mehrdiskutieren, ist das eigentlich Skandalöse am NSA-Skandal.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzSirka SchmidtNewsmanagerinTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell