Allg. Zeitung Mainz: Verwahrlost / Kommentar von Reinhard Breidenbach zur Affäre Strache

Mainz (ots) - Österreich ist derzeit auf der Suche nach "integrenPersonen von Format", wie es heißt, die eine Übergangsregierungbilden könnten. Sarkastisch könnte man fragen, warum solche Personennicht derzeit schon in der Regierung zu finden sind, jedenfalls nichtin übergroßer Zahl. Jedoch: Häme in Richtung Alpenrepublik wäreschäbig. Gerade in einer solchen Lage verdient ein EU-PartnerSolidarität. Heinz-Christian Strache geriert sich derweil als Opfer.Das löst zu Recht Empörung aus;gleichwohl darf die Frage nicht ausdem Blick geraten, wie die Falle, die ihm gestellt wurde, zu bewertenist, juristisch und moralisch. Es gilt generell darüber nachzudenken,welche Ziele welche Vorgehensweisen rechtfertigen. Selbst für diePolizei gilt bei der Verbrechensbekämpfung, dass auch der beste Zwecknicht jedes Mittel heiligt. Dieser Aspekt darf nicht unter den Tischfallen, er wird akut freilich überragt von der wichtigen Erkenntnis,dass der Vizekanzler einer gemeinhin geachteten und wichtigenRepublik allem Anschein nach moralisch verwahrlost ist. Sichtbar wirdeinmal mehr die Gefahr, die von rechtspopulistischen undrechtsextremen Kräften ausgeht: Sie streben nach Machtergreifung. Siewollen Grundrechte, nicht zuletzt die Meinungs- und Pressefreiheit,die ihnen in die Quere kommen könnte, zerschlagen. AutoritäreMachthaber wie der Ungar Orban sind dabei "Vorbild". Das müssenWähler in jedem Land bedenken. Und Parteien wie die ÖVP in Österreichhaben sich zu fragen, ob sie sich mit Verfassungsfeinden gemeinmachen wollen.