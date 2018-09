Allg. Zeitung Mainz: Verschleiert / Friedrich Roeingh zum OECD-Bildungsbericht

Mainz (ots) - Bildungsstudien können nicht nur Problemeoffenlegen. Sie können sie auch verschleiern. Endlich tritt derOECD-Bildungsbericht diesen Beweis einmal selbst an. Über Jahrzehntehinweg wurde die im Vergleich zu vielen anderen OECD-Ländern geringeStudienquote in Deutschland als Schwachpunkt bewertet. Nun tritt diegleiche Institution - auf politischen Druck hin - den Beweis an, dasseine abgeschlossene Berufsausbildung genauso vor Arbeitslosigkeitschützt wie ein Studium. Den zweiten Beweis, dass im Land derFacharbeiter auch deren Karrierechancen gleichwertig sind, muss dieWirtschaft selbst antreten. Zweite Erkenntnis: Deutschland hat in denvergangenen Jahren in der frühkindlichen Bildung aufgeholt. DieseErfolgsmeldung verschleiert allerdings eine ganz andere Entwicklung:Unsere Grundschulen befinden sich in der schlechtesten Verfassungseit Jahrzehnten. Nicht nur, weil hier der Lehrermangel (dessenAuswirkungen noch dramatische Ausmaße annehmen werden) am stärkstendurchschlägt. Dem System Grundschule ist zudem die Inklusion und dieIntegration der Flüchtlingskinder aufgedrückt worden, ohne es dafürangemessen aufzurüsten. Und die zunehmenden Ganztagsangeboteerschöpfen sich eher in Verwahrung als in einer Betreuung. Wirbräuchten längst die multiprofessionelle Schule, in der den Lehrernviel mehr Sozialarbeiter, Psychologen und auch IT-Profis zur Seitestehen. Wenn sich nicht endlich die Bildungsminister von ihrenRegierungschefs und Finanzministern emanzipieren und größereBildungsbudgets erzwingen, werden wir uns schon bald die Augenreiben.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell