Allg. Zeitung Mainz: Verschlafen / Kommentar zu tödlichen Radunfällen / Von Friedrich Roeingh

Es gibt Entwicklungen, die erschließen sicheigentlich von selbst. Wenn im Zuge des unübersehbaren E-Bike-Boomsimmer mehr Radfahrer in Stadt und Land unterwegs sind, wenn damit dasDurchschnittsalter der Radfahrer merklich steigt und immer mehrältere Radler ihren Mobilitätsradius und damit ihre Streckenkilometererweitern, kann die Zahl der Radunfälle nicht abnehmen. Auch nichtdie Zahl der tödlichen. So erklärt sich diese gegenläufigeEntwicklung zur sinkenden Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle - dieimmer mehr Airbags und Assistenzsystemen zu verdanken ist. Bleibt dieFrage, was zu tun ist. Der Abbiegeassistent für Lkw muss endlichPflicht werden. Damit - unabhängig von der Schuldfrage - dieschwächeren Verkehrsteilnehmer nicht mehr in den toten Winkel derLaster rutschen können. Hier lässt sich der Gesetzgeber viel zu vielZeit. Kostbare Zeit verspielen auch die Kommunen. Schließlich dauertder E-Bike-Boom bald schon zehn Jahre an und ein Ende ist noch langenicht in Sicht. Mit einem Mal sind sogar Städte für Radfahrerattraktiv, deren Topografie zuvor kaum jemanden zum Umstieg auf dasRad eingeladen hat. Dabei geht es nicht nur um die Sicherheit. Esbraucht gerade in den Ballungsräumen dringlich kommunale Masterpläne,um die Radwegenetze auszubauen. Die wenigen "Fahrradautobahnen", dieder Bund für die wachsende Zahl von radelnden Berufspendlern fördernwird, sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Jeder zusätzlicheRadwegkilometer ist auch unter ökologischen Aspekten so viel wert wiezehn Ladestationen für Elektroautos.