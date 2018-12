Allg. Zeitung Mainz: Verrostet / Reinhard Breidenbach zur Bundeswehr-Krise

Mainz (ots) - Die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen istkeine "heilige Kuh". Sollte sich herausstellen, dass sie gravierendeunentschuldbare Fehler begangen hat, muss sie gehen. Im Augenblickspricht vieles gegen sie. Fluggeräte, die nicht fliegen, U-Boote, dienicht einmal schwimmen, geschweige denn tauchen können. Und nun auchnoch fragwürdige Beraterverträge im Wert von Hunderten Millionen Euround, Alarmstufe Rot: der Verdacht von Korruption bei diesenAufträgen. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss ist davermutlich das einzige Mittel, das wenigstens Aufklärung verspricht.Gelöst sind die Probleme damit aber noch lange nicht. Sie sindoffenbar seit Jahrzehnten wie in Erz gegossen - und an dieser Stellemuss man darüber nachdenken, ob von der Leyen nicht nur einSündenbock oder ein Bauernopfer wäre, wenn man sie vom Hof jagte.Deshalb sollte man ihr zunächst weiter vertrauen. Sie hat dieProbleme geerbt. Mit der ihr eigenen Knochenhärte versucht sie,Lösungen zu finden, macht dabei - natürlich - auch manchen Fehler. Eszeigt sich, dass das Gesamtkunstwerk Bundeswehr nicht nur eine Armeeist, sondern eine fette, gigantische Bürokratie, die allem Anscheinnach Rost angesetzt hat und so beweglich ist wie zehnzusammengeschmiedete Ambosse. Will man bösartig formulieren, könnteman von einem Saustall sprechen, der ein Sicherheitsrisiko ist.Privatisierungen sind kein Allheilmittel, aber es muss zumindestdarüber nachgedacht werden, Teile der Bundeswehrbürokratie alsStruktur zu privatisieren. Das wäre langfristig auch günstiger alsfortwährend teure Einzelberatung.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell