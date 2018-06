Allg. Zeitung Mainz: Verrohung / Kommentar zu Gewalt gegen Kinder / Von Reinhard Breidenbach

Mainz (ots) - Als der leider früh verstorbene Guido Westerwelle2010 vor "spätrömischer Dekadenz" in Deutschland warnte, spottetenmanche. Acht Jahre später bleibt festzuhalten: Es ist, auf heutigesoziale und politische Standards hochgerechnet, fast so schlimm wieim "alten Rom". Wie anders wären Höchstzahlen von gequälten undgetöteten Kindern zu deuten? Opfer von Taten, die nicht immer, abersicher in vielen Fällen von irrwitzigen Zuständen im Netz angeheiztwerden, wo Kinderpornografie und Gewaltdarstellungen boomen. Wirhaben es in Deutschland, natürlich auch andernorts in der Welt, miteiner beängstigend großen Zahl von Menschen zu tun, die inhysterischer Weise enthemmt und verroht sind. Zu behaupten, sozialeMissstände seien dafür die Hauptursache, wäre verlogen. Sicher ist:Seit mindestens zwei Generationen werden in weitem Umfang diefalschen Grundwerte vermittelt, oder gar keine. Üble Vorbilder sindunterwegs, zum Beispiel Rapper, die sich über Auschwitz lustigmachen. Was tun? Zuallererst die Missstände benennen, anstatt sie zuverharmlosen. Und dann dagegenhalten, durch präventiveÜberzeugungsarbeit, aber auch durch empfindliche Sanktionen. DasMindeste, was Politiker tun sollten: Institutionen, die Unheilabwenden, etwa Jugendämter und Polizei, angemessen ausstatten. Nichtzuletzt: Datenschutz ist wichtig, aber nicht so wichtig wieMenschenleben. Die hymnische Verehrung, die dem Datenschutz beiwichtigen Gerichtshöfen zuteil wird, etwa beim Stopp derVorratsdatenspeicherung, ähnelt einem Tanz ums Goldene Kalb. Derführt zu nichts Gutem.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell