Allg. Zeitung Mainz: Vergaloppiert / Kommentar von Friedrich Roeingh zum Stand der Regierungskrise

Wer auf den Baum steigt, muss auch wiederrunterkommen. Die CSU hat sich mit ihrer Rambopolitik gegen dieKanzlerin in genau diese Situation gebracht. Die Abrede von Brüssel,zentrale Aufnahmelager für Flüchtlinge diesseits und jenseits derEU-Außengrenzen zu errichten sowie die Rücknahmeabkommen, die Merkelmit Spanien und Griechenland vereinbaren konnte, haben Seehofers undSöders Drohkulissen zusammenfallen lassen. Die miserablenUmfragewerte, die die CSU mit ihrer inszenierten Destruktioninzwischen einfährt, werden ihr Übriges tun. Anstelle desKanzlersturzes steht also die Rolle rückwärts an - auch wenn diesemit viel Aufwand kaschiert werden muss. Dazu gehört die nicht ganzunzutreffende Erzählung, dass der Aufstand aus Bayern Druck auf dieeuropäischen Regierungschefs ausgeübt hat. Dazu wird auch gehören,dass Merkel der CSU noch irgendeine Fußnotiz in Sachen nationalerEntscheidungskompetenz zubilligen muss. Im Wesentlichen aber hat dieKanzlerin ihre Grundhaltung bekräftigen können, dass europäischeProbleme nur europäisch zu lösen sind. Der Wirkungstreffer, bei demdie CSU einen Großteil der gemeinsamen Bundestagsfraktion auf ihreSeite ziehen konnte, ist verpufft. Inzwischen hat Merkel die Reihenum sich herum wieder geschlossen. Das Signal an die hypernervöseSchwester lautet: Wer den Populisten hinterherläuft und konstruktivePolitik aufgibt, gibt seinen Anspruch als Volkspartei preis. WennMarkus Söder diese Erkenntnis nicht aufnimmt, könnte die Bayernwahlfür ihn gefährlicher werden als für die Kanzlerin.