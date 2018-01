Allg. Zeitung Mainz: Verbrechen real / Kommentar von Reinhard Breidenbach zum Anti-Mafia-Einsatz

Mainz (ots) - Es dauerte keine 48 Stunden, da wurde die Fiktionvon Fakten überholt, wenn auch vergleichsweise unblutig. DieDeutschen und ihre Polizei nähmen die Mafia doch nicht wirklichernst, hieß es am Sonntagabend im Ludwigshafener "Tatort". Der realeEinsatz am Dienstag beweist aber immerhin, dass das Problem derOrganisierten Kriminalität offenbar doch nicht unterschätzt wird.Mafiöse Organisationen sind nicht nur eine Macht, sie sindbrandgefährlich. Einschlägige Filme darf man spannend finden, aber zuverklären oder zu romantisieren gibt's da nichts, denn Filmblutunterscheidet sich fundamental von echtem. Es geht um Verbrecher undHalunken. Sie bilden regelrechte Konzerne. So lange sie nichtauffallen wollen, ist ihnen nicht an Blutvergießen gelegen; sieschrecken aber auch nicht vor Mord zurück, wenn ihnen jemand beiihren Milliarden-Geschäften in die Quere kommt. Vor allem dieErmordung italienischer Richter und Staatsanwälte in derVergangenheit spricht eine deutliche Sprache. Doch auch Korruptionist ein effizientes Mittel, Menschen zum Schweigen zu bringen. Essoll nicht nach deutschem Hochmut klingen, wenn die Frage gestelltwird, ob die bisweilen unübersichtlichen Politik- undRegierungsverhältnisse in Italien Anfälligkeiten und Schwachstellennicht steigern und die Bekämpfung der Organisierten Kriminalitätnicht zusätzlich erschweren. Internationale Zusammenarbeit,ausreichende Ressourcen und sinnvolle Gesetze sind unerlässlich,insbesondere, wenn es um Gewinnabschöpfung undObservationsmöglichkeiten geht. Datenschutz als Täterschutz - daswäre das Letzte, was man sich beim Anti-Mafia-Kampf erlauben könnte.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzDanielle SchwarzNewsmanagerinTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell