Allg. Zeitung Mainz: Verantwortung / Reinhard Breidenbach zu Syrien und Bundeswehr

Mainz (ots) - Zwar ist in jedem Krieg die Wahrheit das ersteOpfer; so waren die "Massenvernichtungswaffen" Saddam Husseins imGolfkrieg mutmaßlich eine US-Erfindung. Der Giftgaseinsatz Assadsgegen sein eigenes Volk dagegen ist beweisbar - und droht erneut.Dass sich das Bundesverteidigungsministerium, dies vor Augen, mitmöglichen Szenarien befasst, ist nichts weniger als seine Pflicht.Solche Überlegungen sind nicht alarmierend - ganz im Gegensatz zu denErkenntnissen über haarsträubende Materialprobleme und katastrophaleLücken in der Einsatzfähigkeit. Ein wenig zynisch formuliert: Wenndie Bundeswehr über - potenzielle - Einsätze in Syrien nachdenkt,können vielleicht doch noch ein paar Flugzeuge fliegen und ein paarGewehre schießen, was prinzipiell für die Sicherheit deutscher Bürgerja nichts Schlechtes ist. Auslandseinsätze deutscher Soldaten werdennach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs auch für die fernereZukunft ein sensibles Thema bleiben. Das ist verstehbar. Doch 73Jahre nach dem Ende jenes Krieges, 63 Jahre nach dem Nato-Beitrittder Bundesrepublik und 28 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigungwäre es absurd und gefährlich für Deutschland, sich einer erhöhtenVerantwortung, auch militärischer Art, zu verweigern. Das bedeutetweder Säbelrasseln, noch Weltmachtsphantasien. Es bedeutet aber sehrwohl, Beistandspflichten etwa gegenüber der Nato nachzukommen, wennAssad sein Volk erneut massakriert. Sollte Andrea Nahles dasentscheidend anders sehen, muss die SPD die Regierung verlassen.Vielleicht kommt ihr ein Anlass, oder ein Vorwand, ja wie gerufen.