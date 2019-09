Allg. Zeitung Mainz: Unverschämt / Reinhard Breidenbach zu Namensschildern für Polizisten

Mainz (ots) - IIlegales Handeln von Polizisten existiert, aber mankann nicht im Ernst davon sprechen, dass dies eine umfassendeProblematik in dieser Republik wäre. Es handelt sich um - wenn auchüberaus bedauerliche - Einzelfälle, die selbstverständlich geahndetwerden müssen. Eine erhebliche, sehr massive Gefahrenlage inDeutschland und Europa wird dagegen durch Mord, Totschlag,Raubüberfälle, Einbrüche, gewaltsame Randale und andere kriminelleTaten heraufbeschworen, in denen Polizistinnen und Polizisten demBürger zur Seite stehen und dabei nicht selten im wahrsten Sinne Kopfund Kragen riskieren - für einen überschaubaren Lohn und unterInkaufnahme übelster Pöbeleien wie "Bullenschweine" und ähnlichem.Zudem sinkt die Hemmschwelle, gegen Polizeikräfte gewalttätig zuwerden, in dramatischer Weise. Ferner sind Sicherheitskräfte nichtnur bei Kriminalität, sondern auch zur Gefahrenabwehr beiKatastrophen oder auch bei mittelschweren Unfällen stark gefragt. Vordiesem Hintergrund wird es wohl bis in alle Ewigkeit das Geheimnisdes Bundesverwaltungsgerichts bleiben, warum es eineNamensschilder-Pflicht für Polizeikräfte befürwortet. Der Hinweis,dies stärke die Bürgernähe der Polizeiarbeit, ist läppisch. DasArgument der Polizisten, durch Namensschilder-Pflicht sähen sie ihreund die Sicherheit ihrer Familien wegen möglicher Racheakte bedroht,ist absolut überzeugend. Deshalb grenzt das Argument des Gerichts,Namensschilder bei Polizisten erleichterten die Aufklärbarkeit beiillegalem Polizei-Handeln, in der Abwägung aller Rechte,Notwendigkeiten und Gefahren an Unverschämtheit.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell