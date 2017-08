Allg. Zeitung Mainz: Unrealistisch / Kommentar zu Bildung und Kinderbetreuung / Von Nicholas Matthias Steinberg

Mainz (ots) - Kostenlose Bildung auf allen Ebenen, von derKita-Betreuung bis zum Studien-, ja sogar bis zum Meisterabschluss -das Ansinnen, das die SPD mit ihrem Wahlprogramm verfolgt, istlöblich. Und nachvollziehbar. Es wurmt Martin Schulz, dass andereParteien jede Gelegenheit nutzen, um der SPD unter die Nase zureiben, dass sie sozialdemokratischen Werten über die Jahrzehnteabgeschworen habe. Sie wollte die breite Masse gewinnen und hat dabeiviele Basiswähler verloren. Jetzt will Schulz mit dem Kopf durch dieWand. Auf einen Schlag sollen Sozial- und Bildungssektor umgekrempeltwerden. Eine stärkere Kooperation von Bund und Ländern macht Sinn,vor allem bei der Finanzierung sollte der Bund stärker eingebundenwerden. Flächendeckende Bildung und Betreuung zum Nulltarif ist inDeutschland allerdings (noch) unrealistisch. Nicht zuletzt dieBertelsmann-Studie zu Kitas zeigt eines ganz deutlich: Die Qualitätder Betreuung nimmt zu, auch der Personalstamm wächst. Doch dieregionalen Unterschiede sind immer noch erheblich. Bevor also alleGebühren abgeschafft werden, muss jedes Kind die Möglichkeit haben,ganztägig und in angemessener Qualität betreut zu werden - ob in Kitaoder Schule. Es bräuchte alleine zusätzliche 107 200 Fachkräfte undjährlich weitere 4,9 Milliarden Euro, um den von derBertelsmann-Stiftung empfohlenen Betreuungsschlüssel von einerFachkraft für drei Krippenkinder bzw. 7,5 Kindergartenkinder zugarantieren. Von Ganztagsschulplätzen für ältere Kinder ganz zuschweigen. Es gilt, nichts zu überstürzen: Erst muss dieflächendeckende Versorgung sichergestellt werden, dann könnenGebühren abgeschafft werden.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzJulian PetersVolontärTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell