Allg. Zeitung Mainz: Ungut / Kommentar zum Facebook-Urteil / Von Lars Hennemann

Mainz (ots) - Das Würzburger Facebook-Urteil wirft zwei Fragenauf. Die erste ist die, über die seit Langem diskutiert wird und dieauch in der Verhandlung wegen eines manipulierten Fotos mitschwang:Ist es eine gute Idee, das Aufspüren und Entfernen fragwürdigerInhalte nur Facebook selbst zu überlassen? Antwort: Nein, ist esnicht. Damit würde man ausgerechnet die größte Inhalte-Plattform derWelt außerhalb von Recht und Gesetz stellen. Was direkt zur zweitenFrage führt: Ist das bestehende Recht zeitgemäß auf Facebookanwendbar? Die Antwort heißt leider erneut nein. Zwar wäre es mehrals gerechtfertigt, das Netzwerk ähnlich strengen Regeln wie etwadenen für die Presse zu unterwerfen. Aber davor schreckt die Politikzurück. Die Würzburger Richter haben sich somit also im laxenRechtsrahmen der Telemedien (wie es immer noch heißt) bewegt. Das istformal in Ordnung, zeigt aber, welch riesige Lücke in derGesetzgebung klafft. Die Klassikmedien stehen unter strengerBeobachtung, die neuen dürfen erst einmal so gut wie alles - so siehtdie ungute Gleichung aus. Und damit nicht genug: Justitia hat nocheinen drauf gesetzt. Jetzt soll allen Ernstes ein Gutachter klären,ob es für Facebook zumutbar ist, nach fragwürdigen Inhalten zusuchen. Damit macht man sich lächerlich. Jeder weiß, wie schnellFacebook löscht, wenn das Unternehmen es will. Nackte Haut zumBeispiel verschwindet deutlich rascher als politisch Problematisches,weil das amerikanischem Empfinden entspricht. Die Staatsgewalt mussaufpassen, dass sie sich nicht gerade gründlich zum Popanz macht.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell