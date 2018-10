Allg. Zeitung Mainz: Ungeheuerlich / Reinhard Breidenbach zum Papst

Mainz (ots) - Von einem Papst wird Übermenschliches verlangt. Demmuss er sich stellen, denn seine eigene Kirche hat es in Erzgegossen: Der Papst ist unfehlbar. Nun hat Franziskus aber nicht nureinen schweren Fehler begangen. Viel mehr: Er hat schwere Schuld aufsich geladen. Er hat gesündigt. Abtreibung mit dem Anheuern einesAuftragsmörders zu vergleichen, ist ungeheuerlich, eine Demütigungall derer, die sich nach schwersten Gewissenskonflikten für einenSchwangerschaftsabbruch entscheiden. Die Saat für eine solche verbaleZumutung wurde früh gelegt: mit der These, Abtreibung sei "Mord".Jeder Mensch kann traurig oder zornig darüber sein, dass Abtreibungenvorgenommen werden, dass menschliches Leben damit zerstört wird.Unbenommen ist es auch jedem Gläubigen, Abtreibung als Sünde zusehen. Und zur Wahrheit gehört sicher auch, dassSchwangerschaftsabbrüche nicht immer nach angemessenerGewissensprüfung erfolgen; jedoch entschuldigt es selbst dieseTatsache noch lange nicht, Abtreibung mit Mord in Verbindung zubringen, gar noch mit Auftragsmord, also der Tötung aus niedrigstenBeweggründen. Papst Franziskus galt und gilt wohl noch immer alsHoffnungsträger, vor allem wegen seiner augenscheinlichen äußerenBescheidenheit und Demut. Umso schmerzlicher muss da auch für ihn dieTatsache sein, dass sich Priester in aller Welt des sexuellenMissbrauchs schuldig gemacht haben, der nicht zuletzt eine Form desMachtmissbrauchs ist. Wenn Abtreibung Auftragsmord ist, was ist dannsexueller Missbrauch? Und: Macht eine solche Frage den Papst sozornig oder nervös, dass er seine Worte nicht mehr kontrolliert?Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell