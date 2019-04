Allg. Zeitung Mainz: Und konkret? / Kommentar von Friedrich Roeingh zum Krieg gegen Frauen

Mainz (ots) - Die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges, sagtman. Und die Frauen sind die häufigsten, müsste man ergänzen. Denndas Bild aus den Kriegen des 20. Jahrhunderts, als die Männer insFeld zogen und die Frauen die Gefallenen beweinten, stimmt schonlange nicht mehr. Die meisten Kriege auf der Welt sind heuteBürgerkriege und terroristische Kriege. Sie werden asymmetrischgeführt. Zu dieser technokratischen Formel gehört nur zu häufig dieDemütigung des Gegners durch Missbrauch, Vergewaltigung und Tötungder Frauen. Und in den riesigen Flüchtlingsströmen, die dieseKonflikte auslösen, setzt sich die sexuelle Gewalt gegen die Frauen -auf der Flucht und auch noch in den Lagern - ungehemmt fort. Genausowie in der Herrschaft vieler Sieger nach Ende der Kampfhandlungen. Esist also ein gutes Zeichen, wenn Außenminister Heiko Maas den Schutzder Frauen in allen kriegerischen Konflikten an den Beginn des30-tägigen deutschen Vorsitzes im UN-Sicherheitsrat setzt. Auch ander medienwirksamen Unterstützung durch Angelina Jolie ist nichtsauszusetzen. Erreicht ist damit allerdings noch nichts. Vor allemnicht, wenn schon beim Einbringen der Initiative klar ist, dass dieVetomächte China, Russland und USA die Resolution nicht mittragenwerden. Die Bundesregierung sollte sich also Gedanken machen, wie sieihrem Anspruch auch ohne internationale Übereinkunft Geltungverschaffen kann. Das wird nur über konkrete Bedingungen gehen, dieman zum Beispiel an Hilfen für Flüchtlingslager und Nachkriegsmächteknüpft.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell