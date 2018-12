Allg. Zeitung Mainz: Unbegreiflich / Ralf Heidenreich zum Tarifstreit bei der Bahn

Mainz (ots) - Die Bahn richtet mit Blick auf den anstehendenWarnstreik eine Sonderhotline ein und hebt bei den Sparpreisticketsdie Zugbindung auf. Sie tut, was möglich ist, aber viel nützen wirdes nicht. Legen Fahrdienstleiter am Montagmorgen an wichtigenStellwerken die Arbeit nieder, wird das den Personen- undGüterverkehr empfindlich treffen. Unweigerlich stellt man sich dieFrage: Muss das denn wirklich sein? Bereits seit Monaten sitzen Bahnund die Gewerkschaft EVG am Verhandlungstisch und nun eskaliert dasGanze vor allem wegen eines Prozentpunktes bei der Lohnsteigerung.Die EVG will in der aktuellen Verhandlungsrunde Härte zeigen - auch,um ihr im Vergleich zu ihrem als kämpferischer wahrgenommenenKonkurrenten GDL "weiches" Streikimage aufzubessern. Die Bahn willeine möglichst billige Tarifvereinigung, da sie ihre internenProbleme nicht in den Griff bekommt und der Gewinn zusehendsschrumpft. Das mag aus der jeweiligen Sicht nachvollziehbar sein, aufVerständnis brauchen die Kontrahenten aber nicht zu hoffen. Zumal dieBahn erneut Preiserhöhungen angekündigt hat. Ihr Management beschwertsich über die "unnötige" Eskalation und schiebt der EVG den SchwarzenPeter zu. Die könnte natürlich dem Beispiel der GDL folgen und einenmöglichen Arbeitskampf nicht ausgerechnet in die Vorweihnachtszeitlegen, sondern die Frage vertagen. Das Bahn-Management macht es sichjedoch zu einfach. Wenn nach vielen Monaten der Gespräche nicht mehrherauskommt als dieser Warnstreik, stimmt etwas nicht mit derVerhandlungsstrategie. Denn der Streik trifft die Bahn bis ins Mark.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell