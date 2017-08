Allg. Zeitung Mainz: Umsteuern / Kommentar zur Integration in Arbeit / Von Friedrich Roeingh

Mainz (ots) - Kein Zweifel: Die Abschaffung der Vorrangprüfung voreinem Jahr war eine sinnvolle, ja überfällige Maßnahme derArbeitsmarktpolitik. Von Arbeitgebern, die einen Flüchtlingbeschäftigen wollen, den Nachweis zu verlangen, dass sie nicht einenanderen Arbeitslosen hätten beschäftigen können, war Bürokratismuspur. Aus diesem Fortschritt abzuleiten, dass die IntegrationHunderttausender junger Flüchtlinge auf einem guten Weg sei, gehtdagegen an der Wirklichkeit völlig vorbei. Die Wirklichkeit ist, dassein großer Teil der Flüchtlinge bildungsfern aufgewachsen ist undkeine reale Chance hat, sich je für höherwertige Arbeitsplätze zuqualifizieren. Die Wirklichkeit ist, dass mit dem alleinigen Besuchvon Sprachkursen über Jahre hinweg den jungen Männern -unbeabsichtigt - die Antriebslosigkeit von Langzeitarbeitslosenantrainiert wird. Fünf Stunden sind nun mal kein Tag. Auch nach zweiJahren gelingt es nur bei einem kleinen Bruchteil der Flüchtlinge,diese in Ausbildung oder Vollzeitbeschäftigung zu bringen. Sprachkursplus Arbeit muss daher die Devise lauten. Auch weil man Deutsch imUmgang mit Deutschsprachigen wesentlich effektiver lernt als nur imKlassenzimmer. Natürlich ist es eine große Herausforderung, einSystem aufzubauen, das so vielen Flüchtlingen Sprachkurs plus Arbeitermöglicht. Das wird nicht ohne befristete Ausnahmen vom Mindestlohngehen und auch nicht ohne das Angebot von gemeinnütziger Arbeit durchdie Kommunen. Die Alternative aber heißt: zuschauen, wie sich derüberwiegende Teil der Flüchtlinge nicht in Arbeit integrieren wird -mit allen gesundheitlichen und sozialen Folgeerscheinungen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell