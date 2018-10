Allg. Zeitung Mainz: Umbauarbeiten / Kommentar von Frank Schmidt-Wyk zur Bestätigung Kavanaughs

Mainz (ots) - Nach der Wahl Donald Trumps vor knapp zwei Jahrenrieten USA-Kenner zu Gelassenheit: Alles halb so schlimm, das in derVerfassung angelegte, ausgeklügelte Kontrollsystem der "Checks andBalances" werde auch diesen Präsidenten bändigen. Der Kloß im Halsder Optimisten dürfte noch größer geworden sein, nachdem der Senatden umstrittenen Brett Kavanaugh als Richter am Supreme Courtbestätigt hat. Es wird immer deutlicher: Trump begnügt sich nichtdamit, für vier Jahre auf der Bühne Washington die Hauptrolle zuübernehmen - er hat längst mit dem Umbau der Kulissen begonnen. Mitdem Einzug des republikanischen Parteisoldaten Kavanaugh wird dasOberste Gericht der USA nicht nur im Sinne der Konservativen aufLinie getrimmt, sondern auch zu einem Instrument des Trump'schenMachterhalts umfunktioniert. Kavanaugh will dem Präsidentengrundsätzlich juristische Immunität zugestehen - einAmtsenthebungsverfahren wäre dann von vornherein aussichtslos.Sollten sich die höchsten Richter irgendwann mit den Untersuchungendes Sonderermittlers Robert Mueller befassen müssen, darf Trumpebenfalls auf seinen Vasallen Kavanaugh zählen. Im Stile einesGangsterbosses der Dreißigerjahre bemächtigt sich dieser Präsidentdes Landes und weiß dabei einen Großteil des männlichen weißenAmerika hinter sich. Das Gerangel um Kavanaugh scheint die zuletztschwächelnden Republikaner vor den anstehenden Midterm-Wahlen sogarnoch zu beflügeln. Die Demokraten dürfen nur dann auf eine Trendwendehoffen, wenn sie es endlich schaffen, die vielen Verlierer in TrumpsAmerika um sich zu scharen - also auch die Frauen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell