Allg. Zeitung Mainz: Überzeugen / Kommentar zum Rundfunkbeitrag / Von Mario Thurnes

Mainz (ots) - Die Revolution aus Karlsruhe ist ausgeblieben. DieFinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch einen anWohnungen gekoppelten Beitrag ist mit der Verfassung vereinbar. Esgibt zwar Härten: So müssen auch die zahlen, die nicht mal über einEmpfangsgerät verfügen. Aber das seien so wenige, dass sie nicht insGewicht fielen. Die Umstellung weg von einer Gebühr für angemeldeteGeräte hin zu einem allgemeinen Beitrag pro Haushalt war angesichtsdes technologischen Fortschritts angemessen. In Karlsruhe ging es umdie Rechtmäßigkeit der Gebühren, doch das Thema hat zusätzlich einepolitische Ebene: Nicht einmal die strammsten Parteigänger der AfDdürften damit gerechnet haben, dass Karlsruhe das System desöffentlich-rechtlichen Rundfunks kippen wird. Entsprechend ruhig wares vor dem Urteil in ihrem Umfeld. Sie ahnten die Niederlage undwollten sich ihr Gewinnerthema Kampf gegen "Staatsfunk" und"Zwangsgebühren" durch diese nicht kaputtmachen lassen. Denn trotzdes Urteils des Bundesverfassungsgerichts wird die AfD weiter gegenARD, ZDF und Co agitieren. Ob das verfängt oder nicht, liegt imWesentlichen in der Hand der Öffentlich-Rechtlichen. Sie können durchein überzeugendes Programm dieser Debatte den Sauerstoff nehmen. Dazugehört, den Infobereich insgesamt zu stärken und sich wieder auf dieGrundsätze des angelsächsischen Journalismus zu besinnen: sachlichund unaufgeregt informieren, gerne auch kommentieren, aber beidesvoneinander getrennt.