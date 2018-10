Allg. Zeitung Mainz: Turbulenzen / Reinhard Breidenbach zu Bayern

Mainz (ots) - Es war 1979, und bayerischer Ministerpräsident warFranz Josef Strauß, Gott hab' ihn selig. Da schrieb CSU-GegnerHerbert Riehl-Heyse, genialer, allzu früh verstorbener Autor derSüddeutschen Zeitung, das Buch "CSU. Die Partei, die das schöneBayern erfunden hat." Das trifft es. Immer dann, wenn eine Parteiglaubt, ein Land sei ihr persönliches Eigentum, geht die Sachefurchtbar schief. Das betraf in NRW die SPD, in Rheinland-Pfalz dieCDU, und nun droht der CSU in "ihrem" Bayern ein jäher Absturz. Dabeiwiederholt sich Geschichte. 2007 war Edmund Stoiber am Ende seinesLateins und musste aus dem Amt geputscht werden. Sein Nachfolgerwurde nicht, wie es gut gewesen wäre, Horst Seehofer, sondern GüntherBeckstein. Der war so schwach, dass die CSU bei der Landtagswahl 2008ihre absolute Mehrheit verlor. Nun kam Seehofer ans Ruder. SeineÜberlegung, Markus Söder mithilfe von Ilse Aigner als nächstenRegierungschef in München zu verhindern, war naiv. Völligunverständlich, warum Seehofer nicht etwa Manfred Weber ins Gefechtschickte. Der könnte 2019 als EU-Kommissionspräsident gut genug sein- aber für Bayern nicht? Söder ist entzaubert und wird wohl eineKoalition der Schwierigen führen müssen. Turbulenzen stehen bevor,umso mehr, als sich in Europa die Wirtschaftsaussichten eintrüben undimmer mehr Rechtsextremisten die Machtergreifung wollen. Gott seiDank ist Bayern stark genug, Turbulenzen auszuhalten. Aber seinenRegierenden muss klar sein: Anstrengung und Demut sind angesagt. "Miasan mia" alleine wird in den nächsten 100 Jahren keinen Wähler mehrüberzeugen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell