Allg. Zeitung Mainz: Tragödie / Ralf Heidenreich zum Brexit

Fast zweieinhalb Jahre verstrichen, bis sich EU undbritische Regierung auf einen geordneten Austritt Großbritanniens ausder Union einigen konnten. Und auch in den nächsten Jahren wird sicherst einmal wenig bis nichts ändern. Die Verhandlungspartner habeneine Übergangszeit für den endgültigen Brexit gewählt, die nocheinmal um zwei Jahre auf 2022 verlängert werden kann. Wohlweislich,denn diese Zeit wird angesichts der noch vielen offenen Fragen auchgebraucht werden. Bis dahin bleibt Großbritannien im EU-Binnenmarktund in der Zollunion. Die EU-Regeln gelten weiter. Zudem muss dasVereinigte Königreich weiter viele Milliarden nach Brüsselüberweisen. Ohne, und das ist derzeit die Neuerung, dass die Britennoch mitreden dürfen. Das haben sich die Brexit-Befürworter andersvorgestellt. Sie haben der Bevölkerung vorgegaukelt, man könnteschnell austreten, die Vorteile des Binnenmarktes genießen, aberunabhängig von der EU sein. Aber es erweist sich eben als extremkompliziert, die engen Verbindungen zu lösen und neue, stabile zuentwickeln. Wobei Letzteres noch einmal einige Jahre brauchen wird.Auch wenn Premierministerin Theresa May bei jedem Auftritt imUnterhaus regelrecht gegrillt wird und sie womöglich einMisstrauensvotum zu überstehen hat, dürfte das britische Parlamentdem Vertrag am Ende zähneknirschend zustimmen. Denn ohne Deal kommtes zum harten Austritt ohne die nötigen Vereinbarungen. Zum Chaos.Aber wie auch immer, der Brexit bleibt eine Tragödie. Kaum einExperte kann in ihm wirtschaftliche Vorteile für die Briten erkennen.Zudem bleibt Großbritannien noch über viele Jahre ein gespaltenesLand.