Allg. Zeitung Mainz: Tollhaus / Reinhard Breidenbach zum Fall Seehofer/Maaßen

Nein, heute ist nicht der 1. April. Und es ist auchnicht Fastnacht oder Karneval. Jedenfalls nicht in den anerkanntenHochburgen Mainz, Köln und Düsseldorf. Möglicherweise aber in Berlin.Und in Ingolstadt, bei Seehofer. Es scheint, als werde ein bösesaltes Bonmot bittere Wahrheit: Gestern standen wir am Abgrund, heutesind wir einen Schritt weiter. Seehofer holt den von Merkel undNahles zu Recht als untragbar empfundenen Verfassungsschutzchef, zumStaatssekretär hochbefördert, ins Innenministerium, dafür wird einSPD-Staatssekretär, als Bauexperte von allen geschätzt, ohnejegliches Verschulden nach Hause geschickt. So ist der Plan. Undselbst wenn er noch entschärft wird: Bei einem solchen Unterfangenwäre selbst der Versuch je nach Gefühlslage ein Albtraum oder einStück aus dem Tollhaus. Und während Andrea Nahles mit einem Brief andie 460000 SPD-Mitglieder versucht, ihre Basis zu beruhigen und dazu - wegen des Handelskriegs mit den USA und wegen Syrien - auf dieangeblich existenzielle Bedeutung der deutschen Sozialdemokratie fürdie GroKo verweist, macht sich Seehofer über die SPD (und natürlichüber Merkel) lustig. Der Bundesinnenminister hat sich innerhalb vonTagen oder Stunden auf das Niveau eines Hütchenspielers begeben. Bisheute hätte man das für unmöglich gehalten. Und die SPD-Chefin lässtes - Syrien hin oder her - zu, dass ihre große alte Partei dastehtwie eine Vollidiotin. Am Dienstagabend sah alles aus wie einschmutziger Deal, den man unter größten Schmerzen hinnehmen konnte.Aber über Nacht wurde der Tropfen sichtbar, der jedes anständige Fasszum Überlaufen bringen müsste. Eigentlich.