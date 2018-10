Allg. Zeitung Mainz: Im Tollhaus / Christian Matz zu Diesel-Fahrverboten

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Mainz (ots) - Die Diskussion um Dieselfahrverbote, ob schonausgesprochen oder nur drohend, ist ein dem Publikum schwer zuvermittelndes Stück aus dem Tollhaus. Nicht mehr zum Lachen, nur nochzum Schreien. Ein Stück, in dem es keinen einzigen Helden gibt, dafürumso mehr Bösewichte, und das vor Statisten nur so wimmelt, die doofeMiene zum blöden Spiel machen dürfen. Es wäre schön, wenn manwenigstens jemandem die Schuld für das Chaos geben könnte. Aber wosoll man da anfangen? Die Autohersteller sind ganz sicher einehervorragende Adresse für Vorwürfe jedweder Art. Jahrelang zubetrügen, den Schaden auf die Kunden abwälzen zu wollen und über"Umtauschprämien" dann wieder das eigene Geschäft ankurbeln zu wollen- zu glauben, dass man mit der Nummer durchkommt, sagt viel über dasSelbstverständnis der Autolobby aus. Und viel über die Rolle derBundesregierung, die sich sträflich uneins und unentschlossen zeigt.Und die sich, dies gilt vor allem für die Kanzlerin und denVerkehrsminister, auch unglaubwürdig macht. Wer erst kurz vor derHessen-Wahl entdeckt, dass man ja auch mal den Druck auf dieHersteller erhöhen könnte, hat das Thema verschlafen. Besondersaufgeweckt dagegen: die Deutsche Umwelthilfe. Dem Namen nach dieSpeerspitze der deutschen Umweltbewegung, tatsächlich ein zunehmendpenetrant auftretender Abmahnverein, der seinen Krieg gegen dieAutoindustrie auf dem Rücken von Dieselfahrern und Kommunen austrägt.Die von der Umwelthilfe angestoßene juristische Welle rollt, weitereFahrverbote auch in der Pendlerhochburg Rhein-Main werden folgen. DasPublikum sieht's mit Grausen - kann sich aber, sofern es Dieselfährt, nicht abwenden.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell