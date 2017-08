Allg. Zeitung Mainz: Stopp-Zeichen / Kommentar von Friedrich Roeingh zur Einmischung Erdogans

Mainz (ots) - Es war nur eine Frage der Zeit. Wenn sich ein RecepTayyip Erdogan auf seine selbst erwählten Gegner zubewegen muss (wiebei dem von der Nato erzwungenen Besuch bei den Bundeswehrsoldaten inKonya), fällt die nächste Provokation umso drastischer aus. ErdogansAufruf an "seine" türkischstämmigen Deutschen, bei der BundestagswahlCDU, SPD und Grüne zu boykottieren, ist ein unglaublicher undzugleich wohlkalkulierter Eingriff in die Souveränität unseresLandes. Schon die fortlaufende Spaltung der türkischen Communitydurch die Wahlauftritte des türkischen Präsidenten und seineGülen-Hatz in Deutschland waren unerträglich. Dem völlig unverblümtenEingriff in die Bundestagswahl müssen die Bundesregierung und dieEuropäische Union nun ein Stopp-Zeichen entgegensetzen - auch wenndiese Reaktionen beabsichtigt sind und sich die Spirale derEskalation zwischen den beiden Bündnispartnern weiterdrehen wird.Irgendwann ist Schluss mit Appeasement. Mit der Ablehnung einerAufnahme in die Zollunion kann die EU der Türkei nicht länger nurdrohen. Sie muss zudem die Beitrittsverhandlungen formal beenden, umdie abstrusen Geldflüsse zu stoppen. Auch wenn das unweigerlich dieAufkündigung des Flüchtlingsabkommens zur Folge haben wird - daraufmuss man sich seit Monaten ohnehin einstellen. Erdogan provoziertzudem die Debatte, ob die doppelte Staatsbürgerschaft tatsächlich dasrichtige Instrument ist, um türkischstämmige Mitbürger zuintegrieren. Diese Debatte muss geführt werden. Vor dem 24. Septemberwird sie freilich kaum jemand aufgreifen wollen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzAlexandra MausNewsmanagerinTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell