Allg. Zeitung Mainz: Stinkt es? / Kommentar von Reinhard Breidenbach zu Politik und Lobbyismus

Mainz (ots) - Pecunia non olet - Geld stinkt nicht, befand derrömische Kaiser Vespasian zur Begründung einer Latrinensteuer.Manchmal stimmt das, manchmal aber auch nicht. Wenn dieGrünen-Wirtschaftsexpertin Kerstin Andreae jetzt an die Spitze desEnergieverbandes BDEW wechselt, ist das eher unproblematisch.Spektakulär liest sich dagegen die Mandantenliste des UnternehmersJoschka Fischer. Und noch interessanter, bedenklicher und irritierendder Blick auf die Karriere des Grünen Matthias Berninger: 1994, mit23, im Bundestag, Staatssekretär im Verbraucherschutzministerium,Wechsel zum Schokoriegelhersteller Mars, und seit 2019 alsCheflobbyist von Bayer auch für Glyphosat zuständig. Wenn es um denWechsel aus dem Politik- ins Unternehmensgeschäft geht, wird aufdeutscher und EU-Ebene seit Langem über Karenzzeiten geredet - abereben meistens nur geredet. Wenn Regeln eingeführt wurden, dannhalbherzig und wachsweich. Der Bürger sollte umso genauer hinschauen,ob sich Akteure vernünftig verhalten oder wie geldgeile Raffkes. Oderirgendwo dazwischen. Was keineswegs bedeutet, dass man den Dingenihren Lauf lassen darf. Zumindest versuchen muss man es, die Regelnstrikter zu fassen. Das gilt vor allem für das Thema Nebentätigkeitenvon Bundestagsabgeordneten, das noch problematischer ist als einkompletter Seitenwechsel von der Politik zur Industrie. Etwa 20Prozent der Parlamentarier*innen haben Einkünfte für Arbeit neben demPolitik-Mandat, in der Spitze bis in hohe sechsstellige Regionen proJahr. Woher nehmen sie nur Zeit und Energie, so intensiv "nebenher"zu wirken?