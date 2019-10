Allg. Zeitung Mainz: Stärke zeigen / Kommentar von Reinhard Breidenbach zur Clankriminalität

Mainz (ots) - Sicherheitskräfte dürfen weder islamistischeTerroristen, noch gewaltbereite Neonazis, noch Clans aus den Augenverlieren, die mit Drogenhandel oder illegaler Schleusung unterwegssind. Das ist viel. Da ist man fast geneigt, ausgerechnet an denalten Sponti-Spruch zu denken: Wir haben keine Chance, aber wirnutzen sie. Wobei das Thema Schleusung zusätzlich sensibel ist. "ImKalten Krieg nannte man das Fluchthilfe", so hat es mal ein Pfarrerausgedrückt. Wenigstens scheint die Gefahr in der Politik, die überPersonalbudgets bei Polizei und Verfassungsschutz entscheidet,halbwegs erkannt zu sein. Dass dieses "wenigstens" noch entschiedenzu wenig ist, zeigt sich, wenn die SPD-Bundestagsabgeordnete SusanneMittag davon spricht, es stelle sich die Machtfrage zwischenkriminellen Clans und dem Staat. Erschütternd. Diese Frage dürftesich überhaupt nicht stellen. Tut sie es doch, dann sollten sichKolleginnen und Kollegen der Parlamentarierin Mittag aus dem linkenLager fragen, wieso sie gegen die Vorratsdatenspeicherung Sturmlaufen. Und wieso Deutschland bei Kriminellen weniger Vermögenabschöpft als andere Länder. Oder warum manche davon salbadern, dieobjektive Sicherheitslage sei besser als das subjektiveSicherheitsempfinden der Bürger. Kriminalitätsbekämpfung istmehrdimensional. Bei Clans geht es auch darum, nachkommendeGenerationen aus dem kriminellen Milieu herauszulösen. Doch derwichtigste Satz, formuliert vom BKA-Präsidenten Münch, lautet nachwie vor: Polizisten werden ernst genommen, wenn sie aus einerPosition der Stärke agieren.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell