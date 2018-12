Allg. Zeitung Mainz: Seriös / Kommentar von Reinhard Breidenbach zum Rundfunkbeitrag

Mainz (ots) - Mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk verhält essich ungefähr so wie mit der Demokratie: Sie ist keineswegs ideal.Aber etwas Besseres existiert nicht. Wohl wahr: Es gilt einige Krötenzu schlucken. Man mag den Beitrag, der zur Finanzierung desöffentlich-rechtlichen Rundfunks nötig ist - ob unbedingt in dieserHöhe, steht auf einem ganz anderen Blatt - nun "verordnete Abgabe"nennen oder "Zwangsabgabe": Zahlen zu müssen, unabhängig davon, obman tatsächlich konsumiert, das ist juristisch schon hart an derKante. Hinzu kommt: Die vom Bundesverfassungsgericht verlangteStaatsferne von ARD und ZDF ist nach wie vor eine ziemliche Illusion.Die politischen Parteien sind massiv vertreten. Kleiner Trost: Daalle relevanten Farben agieren, kann keine dauerhaft über die Strängeschlagen. Dennoch sind die Fälle von Einflussnahme, vollendet oderversucht, Tiefpunkte der Rundfunkgeschichte. Erinnert sei nur daran,wie Roland Koch als hessischer CDU-Regierungschef 2009 denZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender abschoss, weil jener der Unionnicht recht(s) genug war. Umgekehrte Fälle - rote Politik bremstschwarze Rundfunkchefs aus - gibt es freilich auch. Grundsätzlich isteine Job-Verteilung nach Parteibuch, zugunsten oder zulasten welcherCouleur auch immer, alles andere als ein zufriedenstellender Zustand.Jedoch: Fast das ganze Leben ist ein Abwägen. Heißt hier: Letztlichbedeutsamer als all das Negative und Ärgerliche amöffentlich-rechtlichen Rundfunk ist seine herausragende Kompetenz undSeriosität. In Krieg und Krisen ist das fast unbezahlbar.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell