Allg. Zeitung Mainz: Selbstdarsteller - Kommentar von Reinhard Breidenbach zur Sicherheitsdebatte

Es ist überflüssig wie ein Kropf und es muss dieBürger aufregen: CDU, CSU und SPD sind sich im Grunde einig, dass beider Terrorbekämpfung einiges verändert werden muss. Aber die Parteienspielen Streit und üben sich in Selbstdarstellung. Auf Geheiß vonAngela Merkel hat Bundesinnenminister de Maizière (CDU) einbeachtliches Papier vorgelegt - viele hätten ihm das gar nicht mehrzugetraut. Damit hat er die CSU düpiert, nun legt er viaZeitungsinterview auch gleich noch gegen den Koalitionspartner SPDnach. Dem wirft er mangelnde Kooperationsbereitschaft vor - dabeivermittelt Justizminister Maas (SPD) doch durchaus den Eindruck,absolut kooperationsbereit zu sein. Derweil fordert SPD-Chef Gabrieldie strikte Auflösung salafistischer Gemeinden und die Kappung vondeutscher Entwicklungshilfe für Staaten, die ausgewiesene Gefährdernicht zurücknehmen. Gut so, eigentlich viel Einigkeit, und das Beste:die hilft dem Staat, den Bürgern. Seit dem Pannen-Desaster bei derVerfolgung der rechtsterroristischen NSU ist überdeutlich: Diedeutsche Sicherheitsarchitektur ist renovierungsbedürftig. Dasschmälert nicht Einsatz und Erfolge derer, die an der Fronttagtäglich ihren Kopf hinhalten. Der Anschlag in Berlin hat drastischvor Augen geführt: notwendig sind in jedem Falle eine verschärfteGefährderhaft und mehr Kompetenzen für Verfassungsschutz-Bundesamtund Bundeskriminalamt. Laut sagen wollen CDU, CSU und SPD das abernur so, dass es bei der Bundestagswahl dem eigenen Prozente-Kontonutzt. Motto: Bloß nicht wieder Große Koalition. Dabei ist dieKoalitionsfrage bei Weitem nicht so wichtig wie dies: Bloß nicht nochmehr Terroranschläge.