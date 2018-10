Allg. Zeitung Mainz: Schwere Gewalt / Kommentar von Reinhard Breidenbach zum Anschlag in Köln

Mainz (ots) - Er ist Ausländer, Flüchtling, er hat in DeutschlandStraftaten begangen, so die Erkenntnisse der Polizei über den Mann,der allem Anschein nach den Kölner Anschlag auf dem Gewissen hat. DieFrage, warum er nicht früher abgeschoben wurde, ist nicht nurstatthaft, sondern unumgänglich und nötig. Antworten kann nur diezuständige Ausländerbehörde, und das sollte sie auch überzeugend tun.Generell gilt: Wenn das Gesetz es bestimmt, muss abgeschoben werden.Allerdings: Der Mann stammt aus Syrien, dort herrscht in weitenLandesteilen Krieg, und er war offenbar psychisch angeschlagen. Nichtstatthaft, mehr noch: bösartig wäre, wenn, wer auch immer, vielleichtPopulisten oder Neonazis, nun wieder mal ein Gehetze anfingen überdas, was AfD-Anführerin Alice Weidel gerne "Messermigration" nennt.Der Anschlag von Köln, ob er nun einen terroristischen Hintergrundhat oder nicht, ist schwerste Gewaltkriminalität und wird von derJustiz als solche zu untersuchen sein. Dabei gilt dieUnschuldsvermutung. So ist das im Rechtsstaat, auch wenn das manchennicht passt: Die Unschuldsvermutung gilt auch für mutmaßliche Täter,die Ausländer sind. Und bei einer Bestrafung darf es weder einenBonus noch einen Malus für Flüchtlinge geben. Die Polizei hat bei derKlärung der Lage ohne Fehl und Tadel agiert. Ob damit die Scharte,die in der Kölner Silvesternacht 2015 entstand, völlig ausgewetztist, ist unklar. Damals entstand der Eindruck: Der Staat ist hilflosund kann seine Bürger nicht vor traumatisierenden Angriffen schützen.So weit darf es niemals kommen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell