Allg. Zeitung Mainz: Schulz-Rausch / Kommentar zum Saarland / Von Mario Thurnes

Mainz (ots) - Im Football gibt es das "Momentum": Teams, bei denengar nichts ging, punkten oder siegen auf einen Schlag in Serie. DieWahl im Saarland hat einen Momentums-Wechsel mit sich gebracht: DieSiegesserie der SPD, der Schulz-Effekt war wie ein Rausch - Dingeklappten und weil sie klappten, wurden sie nicht in Frage gestellt.Nur war es eben kein Siegeszug, sondern eine Tendenz inMeinungsumfragen. Und die haben sich nach Brexit und Trump erneut alsunzuverlässig erwiesen. Für die SPD ist mit der Niederlage der kurzeSchulz-Rausch vorbei und die Fragen sind wieder da. Allen voran dienach dem Koalitionspartner. Das Liebäugeln mit der Linken war einGrund für den Momentum-Wechsel am Wochenende. Die Sozialdemokratenmüssen sich jetzt gut überlegen, ob sie mit einer Aussage für einerot-rot-grüne Koalition Bundestagswahlkampf machen wollen. Letztlichhat eine Landtagswahl ihre lokalen Momente: Eine CDU mit einerstarken und erstarkten Ministerpräsidentin in ihren Reihen. EinSPD-Landesverband, der Wahlen bisher nur mit dem SpitzenkandidatenOskar Lafontaine gewonnen hat. Eine Linke, die mit eben diesemLafontaine im Saarland 2008 einen Umfragen-Rausch erlebte, der inmindestens so kaltem Entzug endete wie der Schulz-Rausch. Und dannwäre da noch Hubert Ulrich, der sich fast 30 Jahre an der Spitze derSaar-Grünen gehalten hat, obwohl er dabei stets Wahlergebnisse untersechs Prozent einfuhr. In Ulrichs frühen Jahren hieß ein wichtigerVertrauensmann Josef Dörr, heute Vorsitzender der AfD Saarland - undselbst dem AfD-Bundesvorstand zu weit rechts. Solche regionalenBesonderheiten gehören zu einer Landtagswahl immer dazu.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell