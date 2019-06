Allg. Zeitung Mainz: Schnellschuss / Friedrich Roeingh zu Scheuers Motorradinitiative

Mainz (ots) - Man kann die Motorrad-Initiative vonBundesverkehrsminister Andreas Scheuer gleich mehrfach wegreden.Erste Möglichkeit: Der CSU-Minister brauchte ganz schnell einmediales Knallbonbon, um von der Schlappe vor dem EuropäischenGerichtshof um die Maut für Ausländer abzulenken. Ja, diese Deutungist so plausibel wie offensichtlich. Zweite Möglichkeit: MehrMotorradfahrer auf Deutschlands Straßen bedeuten mehr Unfalltote. Ja,das wäre wohl zwangsläufig so. Wem es um die konsequente Vermeidungvon Unfallopfern geht, der müsste zuvorderst eine Helmpflicht fürRadfahrer einführen. Wer die fordert, wird allerdings alsFreiheitsberauber abgestempelt. Eigenartig. Man kann eine Offensivefür kleine Motorräder aber auch unter einem Aspekt betrachten, dender Verkehrsminister selbst noch gar nicht ins Visier genommen hat:Leichtmotorräder bis zu 100 km/h könnten in den Ballungsräumen einennennenswerten Beitrag zur Entlastung des Straßenverkehrs leisten.Elektrisch betrieben haben sie das Potenzial zu einem ökologischenRenner für eine große Zahl von Berufspendlern, denen die Reichweitevon E-Bikes nicht ausreicht. Gewiss würden sich leichte E-Motorräderschneller als E-Autos durchsetzen, weil ihre deutlich schwächerausgelegten Akkus per Steckdose und Verlängerungskabel geladen werdenkönnten. Teslas und elektrisch betriebene Prestige-SUVs von BMW undAudi dagegen werden die Umwelt kaum entlasten. Kann uns jemanderklären, warum wir eigentlich neue MobilitätskonzepteMega-Metropolen wie Mexiko-City oder Peking überlassen sollten,anstatt sie auch in Berlin, Hamburg, München und Rhein-Mainvoranzutreiben?Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell