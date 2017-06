Allg. Zeitung Mainz: Schmerzhaft / Kommentar zur Brennelemente-Steuer / Von Reinhard Breidenbach

Mainz (ots) - Judex non calculat - der Richter rechnet nicht,wussten schon die alten Römer. Bedeutet: Grundlage für ein Urteilsind Fakten und die rechtliche Bewertung, nicht etwaigewirtschaftliche Folgen für den Unterlegenen. So weit, so gut, dieVerfassungsrichter müssen sich also keine schlaflosen Nächte machen.Wohl aber diejenigen, die seinerzeit ein Gesetz zusammenschusterten,das in Karlsruhe jetzt als stümperhaft klassifiziert wurde. Undrichtig grämen muss sich der Steuerzahler, denn er, wer sonst, wirdmal wieder die Suppe auslöffeln. Wie der Bürger überhaupt beim ThemaAtomkraft der Dumme ist, gleich mehrfach. Er trägt das Unfallrisikoder noch laufenden Meiler, von der Atomlobby gerne als "Restrisiko"kleingeredet. Er haftet zudem mit seinen Steuergroschen für denRückbau abgeschalteter AKWs. Und für die völlig ungelösteEndlagerfrage werden noch seine Kinder und Enkel tapfer blechen. Die23 Milliarden Euro, die vier Energiekonzerne dafür in einen Fondseingezahlt haben, sind Peanuts, nachgerade lächerlich angesichts dervon niemandem ernsthaft bestrittenen Erkenntnis, dass Atomkraftwerkefür die Betreiber jahrzehntelang die Lizenz zum Gelddrucken waren undsogar jetzt teils noch sind. Im Verhältnis dazu ist das Argument,schließlich seien Arbeitsplätze geschaffen und Regionen ökonomischgefördert worden, schräg. Das Karlsruher Urteil mag schmerzhaft sein,aber es ist kein Unrecht. Unrecht und verantwortungslos dagegen istes, wenn Politiker die Lasten der Atomkraft in frivol einseitigerWeise dem Bürger aufbürden und damit, trotz der richtigen Abkehr vonder Atomkraft, immer noch die wirkungsvollsten Lobbyisten derAtomkraft sind.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell