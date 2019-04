Allg. Zeitung Mainz: Schluss, Alexa! / Kommentar von Reinhard Breidenbach zu Abhöraktionen von Amazon

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Mainz (ots) - Gespräche dürfen abgehört werden.Selbstverständlich! Unter ganz strikten Bedingungen. Wenn ein Richteres erlaubt. Wenn massiver Verdacht auf schwere Verbrechen besteht.Wenn es rechtsstaatlich zugeht. Aber das, was Amazon da gerade tut,ist Lichtjahre entfernt von Rechtsstaatlichkeit, Lichtjahre entferntvon anständigem Umgang mit dem Kunden, dafür extrem nahe dran ankrimineller Energie. Amazon sagt, mit der Bedienungsanleitung habeder Kunde alles in der Hand - eine Frechheit. Die zauberhafte Alexaist in Wahrheit eine hinterhältige Spionin - wofür sie nichts kann,denn sie ist ja nur eine Maschine. Die Hintermänner undStrippenzieher müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Was zum Teufeltreiben die da gerade? Überall auf der Welt werden mitgeschnitteneGespräche aus dem engsten, privatesten, intimsten Umfeld ausgewertet,ohne jede Legitimation, ohne jede Kontrolle. Der Hinweis Amazons, dasdiene dazu, Alexa noch leistungsfähiger zu machen, hat einen ganzbitteren Beigeschmack: Bekannt ist, dass Nachrichtendienste scharfsind auf solche Informationen - oder auch irgendwelcheIndustrieunternehmen, die zu gerne wüssten, für welche Produktegerade wo ein dringender Bedarf besteht. Wenn Bundesnachrichtendienstund Verfassungsschutz Zugriff auf Amazon-Geräte wollen, muss es einGesetz geben und zuvor eine öffentliche Debatte darüber. Dann weißjeder Bescheid. Jetzt aber wissen ganz viele Amazon-Kunden nicht dasGeringste über Alexas Spionage-Mission, sie wurden und werdenausgetrickst, übel verladen, ausgehorcht - heimtückisch, fast inStasi-Manier. Schluss jetzt, Alexa, hör bloß auf mit so was!Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell