Allg. Zeitung Mainz: Schlimmer / Reinhard Breidenbach zu 30 Jahre Gladbeck

Wer in jenem August 1989 im Essener GerichtssaalBlickkontakt zum Geiselgangster Rösner hatte, mag einen winzigenEindruck vom Irrwitz dieses Verbrechens und all seinerBegleitumständen bekommen haben. Der Mann strahlte einerseitsunkontrollierbare Zerstörungsmacht aus, unfassbarerweise aber auch soetwas Ähnliches wie Kumpelhaftigkeit. Degowski dagegen wirkte immerund ausschließlich wie ein verwahrloster Vollidiot, eine Zeitbombe.War es, unter anderem, Rösners Art, die einen Tross von Journalistenanzog wie Motten das Licht? Zu einem kleinen Teil vielleicht. Zumgrößeren Teil war es ein vollständiges Zusammenbrechen allerprofessionellen und ethischen Wertmaßstäbe, was Gladbeck zumschwärzesten Tag des deutschen Journalismus der vergangenen 30 Jahremachte. Könnte so etwas genau so heute wieder geschehen? Nein. Sonicht. Schlimmer. Ein "Gladbeck II" würde heute, so steht zubefürchten, in punkto Voyeurismus noch wüster ausfallen. Mithunderten von Handys. Und vermutlich würde es wieder den leitendenRedakteur eines Boulevardblatts geben, der, um später bei "Bild"Karriere zu machen, ins Gangsterauto steigt - falls letzteres nichtvon Sicherheitskräften verhindert würde. Gladbeck war, das ist beialler berechtigten Medienschelte zu betonen, die absoluteBankrotterklärung der beteiligten Verantwortlichen bei Polizei,Staatsanwaltschaften und Politik. Ob sie daraus gelernt haben, istbislang weder bewiesen noch widerlegt. Die Täter Degowski und MarionLöblich sind mittlerweile auf freiem Fuß, mithilfe von Steuergeld mitneuer Identität ausgestattet. Derweil sind die Familien derErmordeten für immer zerstört.