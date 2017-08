Allg. Zeitung Mainz: Schlachtrösser / Kommentar zu Schröder und Guttenberg im Wahlkampf / Von Reinhard Breidenbach

Mainz (ots) - Sagen wir so: Wahlkampf soll ja Spaß machen.Möglichst auch denen, die wählen. Und was ist da besser als zweiTausendsassas? Ein älterer, der wirklich jedes Kunststück kennt undalle Tricks, die sauberen wie die schmutzigen, und ein jüngerer, dermehrere Rollen gleichzeitig spielen kann: den gefallenen Engel (wegenseiner Plagiatsaffäre), den Weißen Ritter (trotz seinerPlagiatsaffäre), den Traum aller Schwiegermütter (schon gleich garund sowieso) und nicht zuletzt die des Hoffnungsträgers. Hoffnungsetzt vor allem Horst Seehofer in Karl-Theodor von und zu Guttenberg,denn er braucht ihn ganz dringend, um einen bayerischenMinisterpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Markus Söder zu verhindern.Es kann sehr gut sein, dass Guttenberg jetzt Stimmen für die CSUholt. Aber nach dem 24. September wäre es schon sehr überraschend,würde Guttenberg wieder richtig aktiv einsteigen in die Politik.Nicht, dass er es nicht könnte oder dürfte; er hat gebüßt für seinPlagiat und ist reifer geworden, seine eskalierenden Glamour-Aktionenvon früher würde er sicher herunterdimmen. Aber irgendwie: Er istnicht der Typ, sich das jetzt noch mal zu geben, denn neben Glamourist Politik ja auch Tretmühle. Aber warten wir's ab. SchrödersWahlkampfeinstieg ist sensationell. Auch ein bisschen frech, da zueinem Gutteil seinem Ehrgeiz geschuldet, allen, die ihn wegen seinesRosneft-Engagements - völlig zu Recht - hart kritisieren, zu zeigen,wo der Hammer hängt. Schröder könnte für die SPD mehr Stimmen ziehen,als es sich manche in der SPD vorstellen, und auch mehr, als esmanchen in der SPD lieb ist.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell