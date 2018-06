Allg. Zeitung Mainz: Schizophren / Kommentar von Friedrich Roeingh zu Italien

Mainz (ots) - Der italienische Staatspräsident Mattarella hat hochgepokert - und gewonnen. Sein Pokern hätte aber auch ganz andersausgehen können. Man muss den in Berlin und Brüssel verhasstenFührern der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega fast dankbar sein, dasssie nach der Ablehnung ihres antieuropäischen Kandidaten für das Amtdes Finanzministers durch den Präsidenten besonnen reagiert und einengemäßigteren Kandidaten nominiert haben. Die Alternative wärenNeuwahlen gewesen, die mit noch mehr europäischen und deutschenRessentiments über die Bühne gegangen wären. Das hätte die beidenSieger der Wahl vom 4. März sicher nicht geschwächt. Und das hätteden Staatspräsidenten - als letzter Autorität des italienischenEstablishments - vom Sockel stoßen können. Man kann es drehen undwenden wie man will: Die italienischen Wähler sehnen sich regelrechtnach einer Regierung der populistischen Fünf-Sterne und derrechtsnationalen Lega. Nun muss diese Regierung auch die Chance zumScheitern bekommen. Dabei tun Deutschland, Brüssel und die EZB gutdaran, der Regierung mit ihrem unbezahlbaren Programm der Wohltatenweder in die Speichen zu fallen, noch voreilig zur Stabilisierung desLandes zu intervenieren. Die italienischen Bürger, die dieseRegierung gewählt haben, müssen nun ohne jede Provokation vor dieWahl gestellt werden, ob sie im Euroraum bleiben wollen oder nicht.70 Prozent von ihnen wollen - Stand heute - die Lira nichtzurückhaben. Diese Schizophrenie können die Italiener nur selbstauflösen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWerner WenzelLeiter NewspoolTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell