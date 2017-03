Allg. Zeitung Mainz: Scheidungskind / Kommentar zu Schottland / Von Andreas Härtel

Mainz (ots) - Neun Monate nach dem Referendum in Großbritannienhaben sich die Brexit-Gegner formiert. Da ist Ex-Premier Tony Blair,der zum friedlichen Widerstand aufruft und hofft, dass sich möglichstviele Briten hinter ihm versammeln. Und da sind die Schotten, dieihrer Drohung Taten folgen lassen und konkrete Schritte zu einemzweiten Referendum für die Unabhängigkeit von London vorbereiten. Dasalles heißt aber nicht, dass nun der Loslösungsprozess desVereinigten Königreichs von der EU ins Stocken gerät. Zwar könntendie Schotten demonstrieren, dass sich das Ergebnis einerVolksabstimmung jederzeit mit einer Wiederholung revidieren lässt.Noch ist aber nicht einmal klar, ob die Zentrale in London dieerneute Abstimmung erlaubt. Und was Blair angeht, ist dieserbekanntlich seit dem Irak-Krieg dermaßen unbeliebt, dass man auf ihnkeine Wetten abschließen sollte. Am wahrscheinlichsten bleibt deshalbdieses Szenario: Nach der Zustimmung des Parlaments zum Brexit-Gesetzleitet Premierministerin Theresa May zügig den Abnabelungsprozessein. Dann wird schon bald zwischen London und Brüssel verhandelt -bis zur Trennung. Wer am Ende das Sorgerecht für das schottischeScheidungskind bekommt, steht zwar erst einmal in den Sternen. AberMay hat während der Verhandlungen noch genug Zeit, dem Nordenentgegenzukommen. Höchstwahrscheinlich wird man sich in Edinburgh mitKompromissen zufriedengeben. Denn der Austritt aus dem Königreich istnur die extremste Option - und auch für Schottland nicht ohneGefahren.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell