Allg. Zeitung Mainz: Sauber? / Reinhard Breidenbach zur Diesel-Debatte

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Mainz (ots) - Es gibt Landtagswahlen, am 14. Oktober in Bayern,zwei Wochen später in Hessen. Was das mit Diesel zu tun hat? "Alles",lautet die zynische Antwort. "Enorm viel", die pragmatische. LautGrundgesetz sind alle Menschen - und damit auch alle Branchen - vordem Gesetz gleich. Aber manche sind halt doch ein bisschen gleicher.Banken, die Landwirtschaft und die Automobilindustrie gelten alssystemrelevant; ob sie es tatsächlich in dem behaupteten Ausmaßesind, darüber ließen sich lange philosophieren. Es geht um denWirtschaftsstandort Deutschland, nicht zuletzt um Jobs. Aber es gehtder Politik natürlich auch darum, sich mit den Interessenvertreternund auch mit den Kunden der systemrelevanten Branchen nichtanzulegen. Jedenfalls nicht so, dass daraus herbe Verluste anWählerstimmen resultieren. Aktuell: EntscheidungsbefugtePolitikerinnen und Politiker in München und Wiesbaden, aber auch inBerlin möchten keinesfalls Millionen Dieselfahrer zum Feind haben.Und weil sich Hersteller, die beim Diesel betrogen und damit sattverdienten, bislang taub und stur stellen, ist die wahrscheinlichsteLösung, dass hauptsächlich der Steuerzahler einspringen muss. Wie2009 bei der Abwrackprämie, wobei jene als Begründungsfundamentimmerhin eine veritable Weltwirtschaftskrise vorzuweisen hatte. EineWin-Win-Win-Situation - mehr saubere Diesel, mehr saubere Luft,reines Gewissen bei Autoherstellern, weil sie doch Kohle rausrücken -ist wohl graue Theorie. Gewinnen ist, wie stets im Leben, eine sehrselektive Angelegenheit.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell