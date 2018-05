Allg. Zeitung Mainz: Sanieren / Kommentar zur Bamf-Affäre / Von Lars Hennemann

Mainz (ots) - Es ist eine böse Laune der politischen Zeitläufte,dass ausgerechnet dem neuen Bundesinnenminister Seehofer die Affäreum unrechtmäßige Asylbescheide im Gesicht explodiert. Für dieVergangenheit verantwortlich machen kann man ihn nicht. Wohl aber fürdas, was jetzt passiert. Und da wird man genau hinschauen müssen.Denn: Welche Partei stellt in diesem Land eigentlich seit 2005 dieInnenminister? Da könnte jetzt viel Unliebsames zutage treten. Undwird es müssen, soll die ganze Affäre das Vertrauen in denRechtsstaat nicht noch weiter beschädigen. Der Verdacht aufkriminelle Machenschaften steht im Raum. Dass das Bamf in Bremen undandernorts aber auch ohne schwarze Schafe in den eigenen Reihen ineinem schlechten Zustand war und ist, darf man als gesichertannehmen. Aus der reinen Asyl-Verwaltungsbehörde ist durch dieZuteilung immer weiterer Aufgaben über die Jahre ein schwersteuerbarer Tanker geworden, in den durch das Nebeneinander vonAnerkennungsverfahren und Integrationsmaßnahmen mindestens latenteInteressenkonflikte eingebaut worden sind. Das muss nichtzwangsläufig zu Korruption führen, wohl aber zu Überforderung. DieBehördenmitarbeiter, auf denen wegen hoher Fallzahlen schon vor 2015immenser Druck lastete, sind durch alle, deren intellektuellerAnspruch nicht weiter reichte als "Wir schaffen das", regelrechtverheizt worden. Seehofer muss also nicht nur aufklären, sondernzudem dauerhaft sanieren. Im jetzigen Zustand der Verwaltung verkommtdas Grundrecht auf Asyl zur Lotterie - und wirkt in der ohnehinaufgeheizten Flüchtlingsdebatte wie ein Brandbeschleuniger.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell