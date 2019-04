Allg. Zeitung Mainz: Sackgasse / Kommentar von Christian Matz zur FDP

Mainz (ots) - Wie geht's eigentlich der FDP? Entschiedene Antwort:Es kommt ganz auf die Perspektive an. Blickt man auf die Seuchenjahrenach dem Rauswurf aus dem Bundestag, dann haben sich die Liberalenerholt. Bundesweit wie auch in den Ländern, wo sie hier und da wiedermitregieren. Das ist das Verdienst von Parteichef Christian Lindner.Er ist es aber auch, der die Partei strategisch in eine Sackgassegebracht hat - indem er den Eintritt in eine Jamaika-Koalitiongescheut hat. So wenig umstritten dies intern gewesen sein mag, bisauf Weiteres stehen die Liberalen damit im Bund unter dem Verdachtdes Nichtregierenwollens. Den angeblichen Stillstand einer großenKoalition zu kritisieren, selbst aber mitverantwortlich für diesen zusein, schafft eben ein Glaubwürdigkeitsproblem. Es ist einschwieriger Spagat für die FDP, in mehrerlei Hinsicht: Personell hatsich Lindner als dynamisches, attraktives Gesicht einer erneuertenFDP positioniert - derzeit aber kommt Grünen-Chef Robert Habeck nochdynamischer und attraktiver daher. Inhaltlich setzen die Liberalennun stärker auf Klimaschutz und mehr Gleichstellung. Die FDPwilldiese Großthemen mit ihrem Markenkern verbinden, der(Markt-)Wirtschaftspolitik, und sich damit deutlich vom grünenHauptkonkurrenten abgrenzen. Das Problem: Ohne die Grünen gibt esderzeit keine Machtoption für die FDP. Und ohne Aussicht auf eineMachtoption verharrt die FDP in Stagnation und Daueropposition. Diesist sicherlich nicht der Anspruch Lindners. Ein zweites Mal kurz vordem Ziel eine Koalition abzusagen, können sich weder er noch die FDPleisten.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell